Дело о самоубийстве смоленской школьницы передано в Москву

Смоленск, , 16:30 — REGNUM Уголовные дела о самоубийстве 14-летней девочки в Смоленской области и халатности должностных лиц, причастных к трагедии, переданы для дальнейшего расследования в Главное следственное управление Следственного комитета России решением председателя СКР. Об этом 21 ноября сообщила пресс-служба ведомства.

Как сообщается, глава Следственного комитета поручил подчиненным тщательно и в кратчайшие сроки выяснить причины и условия гибели девочки, а также принять исчерпывающие меры по установлению всех без исключения лиц, чьи действия либо бездействие привели к трагедии. В частности, должна быть дана оценка исполнению должностных обязанностей представителями социальных служб, органов ПДН, опеки и попечительства, здравоохранения и образования Смоленской области, администрации муниципального образования города Сафоново. Следствием в адрес губернатора Смоленской области будет внесено представление о принятии своевременных, предусмотренных его полномочиями мер о недопущении подобных трагедий в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, тело 14-летней школьницы было найдено по месту ее жительства в городе Сафоново 18 ноября. Девочка покончила с собой. Известно, что ребенок проживал вместе с мамой, работавшей в местной больнице, и старшей сестрой. Семья находилась в трудном материальном положении. Известно, что девочка пыталась жаловаться властям на низкую зарплату ее мамы. 20 ноября СКР сообщил о возбуждении уголовного дела по факту гибели ребенка по статье о халатности. Губернатор Алексей Островский созвал экстренное совещание, на котором заявил, что виновные в смерти ребенка должны быть наказаны.

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