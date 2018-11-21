В Курганской области за оружие судят бывшего начальника отдела полиции

Курган, , 16:21 — REGNUM В Курганской области завершено расследование в отношении бывшего начальника отдела лицензионно-разрешительной работы УМВД России по Кургану. Мужчина обвиняется в 18 преступлениях, в том числе и хищении оружия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР.

Преступная деятельность бывшего сотрудника полиции была выявлена сотрудниками подразделения собственной безопасности УМВД России по Курганской области.

По версии следствия в 2013—2015 годах обвиняемый, являясь должностным лицом и имея постоянный и беспрепятственный доступ к оружию, сданному гражданами для последующей утилизации, осуществил его хищение путем присвоения с оформлением соответствующих разрешительных документов. Общая сумма ущерба составляет 90 тыс. рублей.

Бывший полицейский обвиняется в семи преступлениях по п. «в» ч.3 ст.226 УК РФ («Хищение огнестрельного оружия, если это деяние совершено лицом с использованием своего служебного положения»), в девяти по ч.1 ст.285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями…») и в двух по ч.3 ст.160 УК РФ («Хищение чужого имущества путем присвоения, если это деяние совершено лицом с использованием своего служебного положения»). Обвинение по уголовному делу утверждено прокуратурой и направлено в суд.