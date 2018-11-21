Кубань: высокопоставленный сотрудник РЖД осужден за взятку в 64 млн рублей

Краснодар, , 16:10 — REGNUM Приговор по уголовному делу о получении взятки на сумму более 64 млн рублей вынес Краснодарский краевой суд. Об этом 21 ноября сообщил сайт Генпрокуратуры. Виновным в получении взятки в особо крупном размере признан замначальника Ростовской группы заказчика по строительству объектов железнодорожного транспорта — обособленного структурного подразделения Дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта — филиала ОАО «РЖД».

По данным следствия, фигурант дела в течение почти полутора лет, с февраля 2016 года по май 2017 года, получил от представителей двух коммерческих организаций около 64 млн рублей за оказание содействия в заключении договоров подряда у этих организаций с ОАО «РЖД». Суд назначил бывшему высокопоставленному сотруднику РЖД наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом в размере 170 млн рублей, с лишением права занимать определенные должности сроком на пять лет. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, летом этого года на Ставрополье суд вынес приговоры в отношении начальника структурного подразделения ОАО «РЖД» и его заместителю за взятку в 600 тыс. рублей. В сентябре уже в Ростовской области сотрудник РЖД был осужден за взятку в 1,5 млн рублей.