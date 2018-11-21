Власти Италии подозревают участников 150 тендеров в сговоре и мошенничестве

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Триест, Италия, , 15:09 — REGNUM Правоохранительные органы Италии провели спецоперацию по выемке документов по 150 тендерам на общую сумму более миллиарда евро, сообщает информагентство Ansa в среду, 21 ноября.

По данным Финансовой гвардии, участники этих тендеров, проведенных в 2015—2018 годах, входили в предварительный сговор.

Кроме того, правоохранители подозревают, что победители тендеров занимались мошенничеством, и работы на мостах, тоннелях, виадуках и других инфраструктурных объектах проводились с использованием материалов, отличавшихся от заявленных.