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В Индонезии нашли мертвого кашалота, съевшего 6 кг пластиковых отходов

Происшествия

Ежегодно в море выбрасывается около 1,29 млн тонн мусора

Макассар, Индонезия, 21 ноября 2018, 15:00 — REGNUM  Один из крупнейших представителей китов, кашалот, был найден мертвым вблизи индонезийского острова Сулавеси. Как сообщает Kompas, в желудке кита было обнаружено около 6 кг пластикового мусора.

Внутри кита обнаружили 115 пластиковых стаканчиков, 25 мешков, а также мусор в виде ремней, сандалий, баночек от духов, бутылок и различной упаковки.

Сообщается, что 9,5-метровый кит умер примерно две недели назад.

Ряд учеников академии рыбного хозяйства и морского сообщества района Вакатоби взяли образцы обнаруженного пластика для изучения.

Издание отмечает, что это является яркой иллюстрацией проблем отходов на архипелаге, что вызывает серьезное беспокойство защитников окружающей среды. Ежегодно в море выбрасывается около 1,29 млн тонн мусора, что приводит к огромному ущербу экосистемы.

Напомним, кашалот — это морское млекопитающее, вес которого может достигать 20 тонн.

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Проблемы экологии
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