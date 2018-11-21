В Индонезии нашли мертвого кашалота, съевшего 6 кг пластиковых отходов

Макассар, Индонезия, , 15:00 — REGNUM Один из крупнейших представителей китов, кашалот, был найден мертвым вблизи индонезийского острова Сулавеси. Как сообщает Kompas, в желудке кита было обнаружено около 6 кг пластикового мусора.

Внутри кита обнаружили 115 пластиковых стаканчиков, 25 мешков, а также мусор в виде ремней, сандалий, баночек от духов, бутылок и различной упаковки.

Сообщается, что 9,5-метровый кит умер примерно две недели назад.

Ряд учеников академии рыбного хозяйства и морского сообщества района Вакатоби взяли образцы обнаруженного пластика для изучения.

Издание отмечает, что это является яркой иллюстрацией проблем отходов на архипелаге, что вызывает серьезное беспокойство защитников окружающей среды. Ежегодно в море выбрасывается около 1,29 млн тонн мусора, что приводит к огромному ущербу экосистемы.

Напомним, кашалот — это морское млекопитающее, вес которого может достигать 20 тонн.