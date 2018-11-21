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В Милане задержан предполагаемый участник запрещенного ИГ*

Происшествия

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

В Милане задержан предполагаемый участник запрещенного ИГ*
Victor
Задержание

Милан, Италия, 21 ноября 2018, 14:30 — REGNUM  Правоохранительные органы Италии задержали в Милане 22-летнего гражданина Египта, предположительно связанного с запрещенным в России ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передает информагентство Askanews в среду, 21 ноября.

Гражданин подозревается в причастности к международному терроризму, а также в подстрекательстве к терактам и оправдании терроризма.

По оперативным данным, задержанный в разговорах со знакомыми неоднократно утверждал, что готов «воевать» за террористов, а также сообщал, что ранее проходил необходимую для этого подготовку.

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