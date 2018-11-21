Среда, 21 Ноября 2018 года
15:23:34 МСК

В Балаково из-за гранаты эвакуировали художественную школу и многоэтажку

Происшествия

Снаряд обнаружили в подвале дома

В Балаково из-за гранаты эвакуировали художественную школу и многоэтажку
Цитата из х/ф «Дурак». Реж. Юрий Быков. 2014. Россия
Эвакуация жильцов

Балаково, Саратовская область, 21 ноября 2018, 14:29 — REGNUM  В Балаково жителей трех подъездов дома №32 по улице 30 Лет Победы эвакуировали в связи с обнаружением гранаты в подвале. Также эвакуированы около 50 человек сотрудников и учащихся детской художественной школы, расположенной в непосредственной близости от дома, сообщили ИА REGNUM в администрации города.

На место обнаружения снаряда выехали бригады МЧС в составе 43 человек и 10 единиц техники.

Гранату обнаружили утром, к середине дня на место происшествия прибыли специалисты по разминированию из Саратова.

Обследовав предмет, специалисты выяснили, что это макет гранаты — муляж.

В настоящее время оцепление с близлежащей к дому территории снято. Жильцы возвращаются в свои квартиры.

Как сообщало ИА REGNUM, неделей ранее 14 ноября, в городе Березовском Кемеровской области жильцы многоквартирного дома были эвакуировали из-за сообщения о предмете, похожем на гранату.

Находку обследовали саперы-взрывотехники кемеровского ОМОН. Найденный предмет оказался учебной гранатой Ф-1, которая не представляла угрозы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обнаружение и разминирование снарядов и боеприпасов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить