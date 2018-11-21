В Калужской области пенсионерка попала под электричку Калуга-Москва

Калуга, , 13:59 — REGNUM В Калужской области 21 ноября в 07:40 на пути следования электропоезда сообщением Калуга — Москва произошел несчастный случай. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском линейном отделе МВД России на транспорте, в районе железнодорожной станции Садовая была смертельно травмирована электропоездом 60-летняя жительница Калуги.

По предварительной информации, пенсионерка переходила железнодорожные пути в неустановленном месте, где попала под поезд. В настоящее время сотрудники транспортной полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, двое школьников, сбитых электропоездом 14 ноября 2018 года вблизи станции Лисий Нос в Приморском районе Санкт-Петербурга, находятся в больнице в очень тяжелом состоянии. Пострадавшими мальчики 11 и 12 лет являются учениками школы в поселке Лисий Нос. Один из ребят состоит на внутришкольном учете и на учете в полиции.

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