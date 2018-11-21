Среда, 21 Ноября 2018 года
15:24:49 МСК

В Калужской области пенсионерка попала под электричку Калуга-Москва

Происшествия

60-летняя жительница Калуги переходила железнодорожные пути в неустановленном месте

В Калужской области пенсионерка попала под электричку Калуга-Москва
Иллюстрация: Znamkaluga.ru
Несчастный случай произошел на железнодорожных путях около станции Садовая.

Калуга, 21 ноября 2018, 13:59 — REGNUM  В Калужской области 21 ноября в 07:40 на пути следования электропоезда сообщением Калуга — Москва произошел несчастный случай. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском линейном отделе МВД России на транспорте, в районе железнодорожной станции Садовая была смертельно травмирована электропоездом 60-летняя жительница Калуги.

По предварительной информации, пенсионерка переходила железнодорожные пути в неустановленном месте, где попала под поезд. В настоящее время сотрудники транспортной полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, двое школьников, сбитых электропоездом 14 ноября 2018 года вблизи станции Лисий Нос в Приморском районе Санкт-Петербурга, находятся в больнице в очень тяжелом состоянии. Пострадавшими мальчики 11 и 12 лет являются учениками школы в поселке Лисий Нос. Один из ребят состоит на внутришкольном учете и на учете в полиции.

Читайте ранее в этом сюжете: Врачи борются за жизнь школьников, сбитых электричкой в Петербурге

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия на железнодорожных вокзалах
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить