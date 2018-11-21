В Магнитогорске женщине весом 300 кг вызвали скорую

Магнитогорск, Челябинская область, , 13:56 — REGNUM Магнитогорские медики обратились за помощью к спасателям, чтобы госпитализировать очень полную пациентку. Об этом 21 ноября сообщил пресс-секретарь магнитогорского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области Олег Захаров.

20 ноября скорую помощь вызвали в частный дом на улице Нагорной к 47-летней женщине. Прибывшие на место девушки-фельдшеры увидели, что вес пациентки составляет около 300 кг, и обратились в спасательную службу.

Несли женщину до кареты скорой помощи пятеро мужчин: троим спасателям помогали два соседа. Подобным образом тучную женщину занесли в больницу.

Захаров добавил, что такие случаи для врачей не редкость. Не так давно в Магнитогорске требовалось доставить в больницу очень полную пациентку, которая задыхалась, если не находилась в положении сидя. Её перенесли на стуле, рассказал он порталу MagCity74.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в минздраве Челябинской области заявили, что в скором времени врачи к пациентам смогут прилетать вертолетами.

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