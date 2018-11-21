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В Ярославле прокуратура требует вернуть в СИЗО экс-депутата облдумы Дыбина

Происшествия

По мнению надзорного органа, статус депутата являлся отягчающим обстоятельством

В Ярославле прокуратура требует вернуть в СИЗО экс-депутата облдумы Дыбина
Ярославский областной суд

Ярославль, 21 ноября 2018, 13:49 — REGNUM  Прокуратура Ярославской области обжаловала решение Кировского суда об изменении меры пресечения бывшему депутату областной думы Павлу Дыбину, который 16 ноября был отпущен под залог в 2 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

Дыбин обвинялся сначала в коммерческом подкупе, а затем статья была изменена на «мошенничество». С ходатайством отпустить Дыбина под залог выступило следствие, суд эту просьбу удовлетворил.

В то же время суд не принял во внимание, что преступление, совершенно Дыбином П.В. в период, когда он являлся депутатом постоянно действующего высшего и единственного законодательного органа Ярославской области, носит корыстный характер, направлено на хищение в особо крупном размере, свидетели являются знакомыми обвиняемого. Фактически, кроме квалификации преступления в новом обвинении, обстоятельства, которые учитывались судом при избрании в отношении Дыбина П.В. меры пресечения в виде заключения под стражу, не изменились и не отпали», — говорится в апелляционном представлении прокуратуры.

Кроме того, прокуратура указывает на то, что Дыбин не признал себя виновным и не раскаялся. В ведомстве считают, что освобождение Павла Дыбина под залог создаст «неблагоприятный общественный резонанс», а так же создаст возможность бывшему депутату влиять на свидетелей.

По предварительной информации, дело в областном суде будет рассматриваться 29 ноября.

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