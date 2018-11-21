В Чебоксарах загорелся автобус с пассажирами, СКР проводит проверку

Чебоксары, , 13:25 — REGNUM Следственное управление СКР по Чувашии организовало проверку по факту сообщений о возгорании в Чебоксарах автобуса с пассажирами. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

Проверяются сообщения об инциденте, который произошёл 20 ноября на Южном посёлка Чебоксар. Ранее в местной прессе появились публикации о том, что автобус, следовавший по маршруту № 162 («Чебоксары — Кугеси»), загорелся: водитель успел открыть двери и находившиеся в салоне автобуса пассажиры покинули салон, пострадавших нет. По неофициальным данным, в салоне автобуса находились десять человек.

«По данному факту организовано проведение доследственной проверки на предмет наличия в действиях организации-перевозчика признаков состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»)», — говорится в сообщении.

Причины возгорания устанавливаются.

«Следователи примут меры по установлению причин и условий, способствовавших произошедшему, а также дадут правовую оценку действиям руководства и иных лиц организации-перевозчика на предмет соответствия услуг по перевозке пассажиров, предъявляемым требованиям безопасности», — отмечают в следственном управлении.

Напомним, ранее ЧП с пассажирским автобусом произошло 10 марта 2016 года. Горел пригородный автобус, следовавший по маршруту «Чебоксары-Моргауши». Пожар произошёл по пути следования — по улице Энгельса, недалеко от Русского драмтетра. На момент возгорания в салоне пассажиров не было: их водитель высадил на вокзале в Чебоксарах. Тогда транспортное средство сгорело полностью, восстановлению не подлежит. По предварительным данным спасателей, причиной стала неисправность узлов и механизмов транспортного средства.

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