В Чувашии устанавливают виновных в гибели мальчика в бассейне

Чебоксары, , 13:02 — REGNUM В Чувашии продолжается расследование уголовного дела, возбуждённого по факту гибели 9-летнего мальчика в бассейне детско-юношеской спортивной школы. Будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение требований безопасности, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по республике.

Напомним, трагедия произошла что утром 17 ноября 2018 года в бассейне детско-юношеской спортивной школы в Новочебоксарске. Следственным управлением установлено, что мальчик пришёл в бассейн с отцом, который остался ожидать его в холле. Находясь в бассейне, ребёнок ушёл под воду. Это заметили другие посетители и вытащили его из воды. Однако мальчик скончался, несмотря на все попытки оказать первую помощь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей»).

«В ходе расследования уголовного дела следователями будет дана надлежащая правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности жизни и здоровья посетителей при организации и проведении единого республиканского Дня здоровья и спорта в указанном плавательном бассейне», — говорят в следственном управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в республиканской прокуратуре отмечали, что решается вопрос о привлечении к административной и иной ответственности виновных лиц, в том числе в связи с отсутствием в помещении бассейна медицинского персонала и специальных приспособлений для спасения утопающих (спасательные круги, плавающие носилки).

В настоящее время продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, причин и условий, способствовавших происшествию, а также конкретных должностных лиц, ответственных за гибель мальчика, и привлечение их к установленной законом уголовной ответственности.

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