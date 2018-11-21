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Погибший в аэропорту «Шереметьево» мужчина был гражданином Армении

Происшествия

Информацию об этом подтвердили в посольстве Армении в Москве

Москва, 21 ноября 2018, 12:52 — REGNUM  Сбитый при взлете пассажирским «Боингом» в международном аэропорту «Шереметьево» мужчина был гражданином Армении, сообщает 21 ноября РБК.

Об этом изданию подтвердил пресс-секретарь посольства Армении в Москве Левон Торгомян.

Напомним, 20 ноября в аэропорту «Шереметьево» сразу после взлета Boeing 737, выполняющего рейс «Москва — Афины», на взлётно-посадочной полосе был обнаружен труп мужчины. Сообщалось, что погибший мужчина был депортирован из Испании и сбежал с рейса в Ереван.

По предварительным данным, 25-летний молодой человек погиб от удара одной из стоек шасси взлетающего авиалайнера. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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Происшествия в аэропортах
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