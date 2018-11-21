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Рейсовый автобус в Крыму протаранил седан — один человек погиб

Происшествия

Ещё шесть пассажиров получили травмы

Симферополь, 21 ноября 2018, 12:43 — REGNUM  В Симферопольском районе Крыма столкнулись рейсовый автобус MAN с легковым автомобилем Volkswagen — водитель иномарки погиб. Об этом 20 ноября ИА REGNUM сообщили в в региональном управлении МЧС.

«ДТП произошло в 8:20 недалеко от поселка Гвардейское. Пострадали шесть человек, пять из которых находились в легковом автомобиле. Одного пассажира пришлось деблокировать. К сожалению, водитель Volkswagen получил травмы, несовместимые с жизнью», — отметили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, на крымских дорогах работает три скрытых патруля УГИБДД, а также автобус без опознавательных знаков, который с помощью встроенных камер фиксирует нарушения водителей.

Читайте ранее в этом сюжете: За крымскими водителями будет следить автобус ГИБДД

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