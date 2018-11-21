Служившего в Сирии генерала подозревают в афере с госконтрактом

Москва, , 12:27 — REGNUM Бывший начальник российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Чварков фигурирует в уголовном деле о крупном мошенничестве. Генерала подозревают в махинациях с госконтрактом, сообщает 21 ноября «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В 2015 году Военная академия Генштаба и НПО «РусБИТех» заключили закрытый контракт на 400 млн рублей, предусматривавший оказание военной организации специальных технических услуг. Генерал Чварков, полагает следствие, присвоил себе около 6 млн рублей, которые были якобы выданы в качестве зарплаты привлеченным гражданским лицам.

Уголовное дело по статье 159 УК РФ возбудили весной 2018 года в отношении неустановленных лиц. Генерал Чварков является пока единственным фигурантом. Ему предъявили обвинения по итогам допроса, который состоялся в середине ноября, и фактически поместили под домашний арест.

Защитник генерала заявляет об отсутствии прямых доказательств вины Чваркова. Начальником российского Центра примирения враждующих сторон генерал был с мая по сентябрь 2016 года. С августа 2017 года Чварков — врио начальника Военной академии Генерального штаба по должности.