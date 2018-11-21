Задержан мигрант, устроивший резню в Петербурге

Санкт-Петербург, , 12:26 — REGNUM Гражданин Таджикистана зарезал человека в ходе конфликта в центре оформления автомобилей на Индустриальном проспекте Санкт-Петербурга. Еще один человек получил тяжелые ранения. Предполагаемый преступник, 1965 года рождения, задержан. Ему предъявят обвинение в убийстве и покушении на убийство, а также изберут меру пресечения, сообщили 21 ноября в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

По данным агентства «Оперативное прикрытие», резня произошла 20 ноября около 14:00 в доме 9 по Индустриальному проспекту в ходе внезапно возникшей ссоры в помещении компании, которая занимается оформлением договоров купли-продажи автомобилей, а также страховых полисов.

По версии следствия, подозреваемый ходе конфликта с мужчиной, 1986 года рождения, нанес ему множественные удары ножом в область расположения жизненно важных органов. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Еще не менее двух ударов ножом мигрант нанес мужчине 1987 года рождения. Раненый был госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

«В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Назначаются необходимые экспертизы <…> Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября двое граждан Узбекистана были задержаны в Санкт-Петербурге по обвинению в изнасиловании и убийстве молодой женщины в Выборгском районе города месяцем ранее.

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А в сентябре суд в Ленинградской области вынес приговор 25-летнему мигранту из Узбекистана, который обвинялся в изнасиловании и убийстве петербурженки в сентябре 2017 года в лесу под Петербургом.

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Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов 9 октября на заседании городского правительства отметил большое количество работающих в Петербурге мигрантов из стран Средней Азии, которые имеют доступ к опасным объектам — теплоснабжению, газоснабжению и другим коммуникациям. Это может создавать террористическую угрозу, считают в Смольном. Как полагают наблюдатели, власти города могут пересмотреть миграционную политику.