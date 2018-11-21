Афганский город Газни обстреляли в ходе визита командующего войсками НАТО

Газни, Афганистан, , 11:37 — REGNUM Во время визита в афганский город Газни командующего войсками США и НАТО в Афганистане генерал-лейтенанта Остина Миллера центр населенного пункта подвергся ракетному обстрелу неизвестных боевиков, передает 21 ноября телеканал 1TV.

По сведениям телеканала, два ракетных удара по городу были нанесены после прибытия американского военачальника в столицу провинции Газни на востоке Афганистана. На текущий час о пострадавших в результате атаки не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября стало известно, что в результате теракта в Кабуле погибли не менее 50 человек, большая часть из которых — мусульманские религиозные деятели.

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