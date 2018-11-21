В Кабардино-Балкарии при пожаре погиб мужчина

Нальчик, , 11:35 — REGNUM В Кабардино-Балкарии произошел пожар в частном доме в селении Чегем Второй. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили при тушении тело мужчины, сообщили ИА REGNUM 21 ноября в пресс-службе СКР по региону.

По данным ведомства, возгорание произошло рано утром. Полностью пожар удалось потушить за полтора часа. Выгоревшая площадь строения составила 50 кв. м. Причины пожара и личность погибшего в настоящее время устанавливаются. На месте происшествия работает межведомственная следственная оперативная группа.

Напомним, за последние два месяца это уже второй пожар в республике, в котором гибнут люди. В городе Баксане 5 октября случился пожар в квартире многоэтажного дома, при котором погибли женщина и двое ее детей.

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Крупный пожар произошел в Кабардино-Балкарии 20 ноября. Загорелось здание неработающего крольчатника в городе Нарткале. Площадь пожара составила около 600 кв. м.