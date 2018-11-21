Среда, 21 Ноября 2018 года
12:27:14 МСК

В Кабардино-Балкарии при пожаре погиб мужчина

Происшествия

Личность погибшего устанавливается

Нальчик, 21 ноября 2018, 11:35 — REGNUM  В Кабардино-Балкарии произошел пожар в частном доме в селении Чегем Второй. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили при тушении тело мужчины, сообщили ИА REGNUM 21 ноября в пресс-службе СКР по региону.

По данным ведомства, возгорание произошло рано утром. Полностью пожар удалось потушить за полтора часа. Выгоревшая площадь строения составила 50 кв. м. Причины пожара и личность погибшего в настоящее время устанавливаются. На месте происшествия работает межведомственная следственная оперативная группа.

Напомним, за последние два месяца это уже второй пожар в республике, в котором гибнут люди. В городе Баксане 5 октября случился пожар в квартире многоэтажного дома, при котором погибли женщина и двое ее детей.

Читайте также: Женщина и двое детей погибли при пожаре в Кабардино-Балкарии

Крупный пожар произошел в Кабардино-Балкарии 20 ноября. Загорелось здание неработающего крольчатника в городе Нарткале. Площадь пожара составила около 600 кв. м.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары в жилых домах
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить