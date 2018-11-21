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Ульяновское минприроды обязали через суд создать пожарно-химические станции

Происшествия

Итоги прокурорской проверки

Ульяновское минприроды обязали через суд создать пожарно-химические станции
Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1897

Ульяновск, 21 ноября 2018, 11:11 — REGNUM  В Ульяновской области по требованию природоохранного прокурора суд обязал региональное министерство природы и цикличной экономики создать пожарно-химическую станцию в лесничестве. Об этом сообщает Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура.

Нарушение выявлено после проведения проверки в сфере исполнения лесного законодательства.

«Установлено, что министерством не принято мер по созданию пожарно-химической станции на территории Павловского лесничества Ульяновской области, а также укомплектованию ее необходимой техникой, инвентарем и оборудованием», — говорится в сообщении.

Министру природы и цикличной экономики внесено представление. Прокурор обратился в суд с иском о признании незаконным бездействия министерства, так как нарушения не были устранены. Суд обязал министерство создать пожарно-химическую станцию в лесничестве.

Отметим, ранее природоохранная прокуратура распространила сообщение о том, что министерством природы и цикличной экономики также не принято мер по созданию пожарно-химической станции на территории Новочеремшанского лесничества, внесено представление.

Ранее министерством природы не было обеспечено определение, описание и установление границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы рек Малый Авраль и Сахча. Природоохранный прокурор обратился в суд с требованием о возложении на министерство обязанности установить границы двух водных объектов.

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