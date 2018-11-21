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Три человека погибли при пожаре в Нижегородской области

Происшествия

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего

Три человека погибли при пожаре в Нижегородской области
Цитата из х/ф «Прощание». Реж. Лариса Шепитько, Элем Климов. 1981. СССР
Пожар в частном доме

Павловский район, Нижегородская область, 21 ноября 2018, 11:04 — REGNUM  Следователи выясняют обстоятельства гибели троих человек в результате пожара в одном из частных домов в поселке Тумботино Павловского района Нижегородской области, сообщает 21 ноября пресс-служба регионального главного следственного управления СКР.

По данным следствия, инцидент произошел в ночь на 21 ноября. В результате происшествия погибли три человека — родные браться 50-ти и 54 лет, а также 50-летняя сожительница одного из них, которые нигде не работали и злоупотребляли алкоголем.

В настоящее время на месте работают следователи, назначаются судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе разбора завалов на базе отдыха в деревне Соболиха в Нижегородской области было обнаружено тело мальчика.

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Пожары в жилых домах
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