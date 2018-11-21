В Казахстане у мужчины изъяли 125 граммов марихуаны

Астана, , 10:57 — REGNUM Сотрудники полиции Алма-Атинской области изъяли у 47-летнего жителя Талды-Кургана 125 граммов сушеной марихуаны, передает 21 ноября телеканал «Хабар 24».

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

В 2018 году правоохранительные органы Алма-Атинской области вывели из оборота 4 тонны наркотических средств, уничтожили 1 кг героина и 14 кг гашиша.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре в Астане суд вынес решение в отношении членов транснациональной группы, продававшей на протяжении полутора лет синтетические наркотики через интернет-магазины. Фигуранты дела приговорены к срокам от 10 до 12 лет.

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