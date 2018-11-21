Активисты движения «желтые жилеты» приговорены к лишению свободы во Франции

Париж, , 10:24 — REGNUM Четверо жителей Франции были приговорены к четырем месяцам лишения свободы в уголовном суде города Кемпер, на западе Франции, после масштабной акции протеста «желтые жилеты», сообщает Le Figaro.

Четверо мужчин в возрасте от 19 до 27 лет бросали камни, дымовые шашки и бутылки в сотрудников правоохранительных органов во время демонстрации в центре города, в которой приняли участие 2 тыс. человек. В результате шесть сотрудников полиции были ранены.

Сообщается также, что ущерб, нанесенный городу, оценивается в 35 тыс. евро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно отчету министерства внутренних дел Франции, двое человек были убиты и 552 человека ранены в течение четырех дней мобилизации «желтых жилетов» во Франции.

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