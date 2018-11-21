Сбивший человека в «Шереметьево» Boeing 737 временно отстранили от полётов

Москва, , 10:14 — REGNUM Пассажирский самолёт Boeing 737, который в международном аэропорту «Шереметьево» сбил человека, продолжил рейс и благополучно долетел до конечного пункта — аэропорта Афин. После приземления сотрудники полиции и наземных служб провели тщательный осмотр лайнера.

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При осмотре авиатехники совместно с полицейскими зафиксировали на стойках шасси следы биологического происхождения, сообщает Интерфакс со ссылкой на службы афинского аэропорта Элефтериос Венизелос. Кроме того, отверстие было обнаружено на фюзеляже самолёта. В результате было решено временно приостановить полёты этого лайнера.

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СМИ сообщили, как погибший в «Шереметьево» попал на взлетную полосу

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября в аэропорту «Шереметьево» сразу после взлёта авиалайнера Boeing 737, выполняющего рейс Москва — Афины, на взлётно-посадочной полосе был обнаружен труп неизвестного мужчины. По данным СМИ, погибший мужчина, депортированный из Испании, сбежал с рейса в Ереван.

По предварительным данным, 25-летний молодой человек погиб от удара одной из стоек шасси взлетающего пассажирского авиалайнера «Боинг 737». Начато расследование.

Из-за ЧП в аэропорту «Шереметьево» были задержаны восемь рейсов до Минска, Воронежа, Челябинска, Ставрополя и Сыктывкара, а также до Риги и Таллина.

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