«Слухи сильно преувеличены»: пневмония в курганской гимназии

Курган, , 10:02 — REGNUM В Курганской области резонансным стал карантин по пневмонии в одном из классов курганской гимназии №19. Число заболевших, озвученное в социальных сетях, сильно преувеличено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Роспотребнадзора по Курганской области.

В паблике «Курган LIVE» сообщается, что уже в каждом классе гимназии не по одному ребенку находится на больничном с пневмонией.

«Администрация школы на карантин закрывать школу не хочет, но ситуация очень серьезная. Некоторые классы, где болеют дети, закрывают в одном кабинете на весь учебный день и не выпускают. Сама директор тоже осуществляет рейды по школе, если у ребенка замечает какие-нибудь симптомы, то с вещами на выход. Но такие методы не сильно спасают», — сообщает автор нашумевшего поста.

Кроме того, в ряде СМИ появились сообщения о шести карантинных классах в гимназии. В Роспотребнадзоре эпидемию пневмонии опровергли, сообщив о четырёх заболевших учащихся из одного класса, в котором и приостановлены школьные уроки. Дети получают задания дистанционно. Помещения учебного заведения прошли должную санобработку, говорят в надзорном ведомстве. То, что дети и родители называют «надсмотром» — это обычные утренние «фильтры» в период распространения респираторной вирусной инфекции. И, разумеется, детей на ключ не запирают на весь день.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ямальском городе Надыме в конце октября карантин был объявлен в двух школах и одном детском саду по внебольничной пневмонии. Роспотребнадзор информировал тогда о 21 госпитализированном ребёнке.

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