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В Алтайском крае украли леса на 500 миллионов рублей

Происшествия

Большую часть похищенного успели вывезти за границу

В Алтайском крае украли леса на 500 миллионов рублей
Евгений Фельдман
Вагон с лесом

Барнаул, 21 ноября 2018, 10:00 — REGNUM  В Алтайском крае завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении группы лиц, обвиняемых в контрабанде более 70 тысяч кубометров российского леса стоимостью, превышающей 500 миллионов рублей. Об этом говорится в видеосообщении, подготовленном МВД РФ.

Из обстоятельств, предшествовавших такой масштабной афере, известно, что в ноябре 2017 года полицейские совместно с сотрудниками УФСБ по Алтайскому краю и Сибирского таможенного управления установили, что одна из коммерческих организаций осуществляет перемещение лесоматериалов через государственную и таможенную границы РФ с нарушением законодательства. Под уголовные дела попали 42-летняя женщина из Алтайского края (руководитель компании) и её сообщник: они организовали отправку леса железнодорожным транспортом в Среднюю Азию по фиктивным международным контрактам.

«Злоумышленники уклонились от обязанности по возвращению в Россию денежных средств за экспортированный лесоматериал на сумму около 300 миллионов рублей», — пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её словам, уголовное дело уже направлено в суд

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Контрабанда и борьба с ней
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