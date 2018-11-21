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СКР обвинил экс-главу отдела МЧС Кузбасса в мошенничестве

Происшествия

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»)

Кемерово, 21 ноября 2018, 09:43 — REGNUM  Следователи предъявили обвинение в мошенничестве бывшему начальнику отдела надзорной деятельности главного управления МЧС РФ по Кемеровской области Григорию Терентьеву, являющимся фигурантом дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», сообщила 21 ноября представитель СК на заседании суда.

По версии следствия, в 2017 и 2018 годах Терентьев похитил выплаченную работодателем денежную компенсацию, которая в действительности ему не полагалась. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Напомним, крупное возгорание в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошло 25 марта 2018 года. В результате трагедии погибли 60 человек. Фигурантами по уголовному делу проходят 12 человек.

Один из них — бывший глава МЧС Кемеровской области Александр Мамонтов, который был задержан 25 мая вместе с бывшим начальником отдела надзора деятельности и профилактической работы Григорием Терентьевым.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд оставил под арестом экс-главу МЧС Кузбасса по делу «Зимней вишни»

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Пожар в торговом центре Кемерова
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