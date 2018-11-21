Предприниматель из Дагестана украл у банка свыше 100 млн рублей

Махачкала, , 08:43 — REGNUM В Дагестане на скамье подсудимых окажется учредитель строительной компании «Строй Мир». Он подозревается в причинении многомиллионного ущерба одному из республиканских банков, сообщили ИА REGNUM 21 ноября в пресс-службе прокуратуры региона.

Мужчина, по версии обвинения, получил в ООО «Дагэнергобанк» кредит на общую сумму 139,5 млн рублей. Для этого он использовал документы пяти подконтрольных ему организаций, оформленных на подставных лиц. В последующем злоумышленник обналичил и похитил полученные средства.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, под следствием по подозрению в хищении у банка 110 млн рублей оказался житель Кабардино-Балкарии. Будучи руководителем компании «Пальмира», злоумышленник в 2010 и 2011 годах предоставил в кредитное учреждение ложные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении возглавляемой им организации. На основании липовых документов банк выдал предпринимателю два кредита, которые он не собирался выплачивать.