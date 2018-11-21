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В курганской колонии обнаружен труп заключённого

Происшествия

Подробности происшествия управления ФСИН и СКР не раскрывают

Курган, 21 ноября 2018, 08:07 — REGNUM  В исправительной колонии №1 Кургана на спальном месте обнаружен труп заключённого. Инцидент произошёл 19 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФСИН России по Курганской области.

СУ СКР по Курганской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»)

Причины смерти заключённого ведомствами не комментируются.

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Происшествия в местах лишения свободы
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