В курганской колонии обнаружен труп заключённого

Курган, , 08:07 — REGNUM В исправительной колонии №1 Кургана на спальном месте обнаружен труп заключённого. Инцидент произошёл 19 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФСИН России по Курганской области.

СУ СКР по Курганской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»)

Причины смерти заключённого ведомствами не комментируются.

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