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В Новосибирской области вандалы изуродовали аллею Героев

Происшествия

Жители Бердска возмущены, но полагают, что место для аллеи было выбрано не самое удачное

В Новосибирской области вандалы изуродовали аллею Героев
Иллюстрация: Цитата с сайта vn.ru
В Бердск изуродовали аллею Героев

Бердск, Новосибирская область, 21 ноября 2018, 07:53 — REGNUM  В Бердске (Новосибирская область) неизвестные изуродовали шесть из десяти с табличек с именами героев Советского Союза на аллее Героев. По данным Vn.ru, как только в полицию поступило сообщение об акте вандализма, испорченные баннеры были демонтированы.

«Жители города возмущены подобным актом неуважения к героям, хотя и считают, что место на въезде в город, рядом с рестораном быстрого питания «МакДоналдс», для аллеи Героев выбрано не самое удачное. Да и сами таблички, по мнению некоторых бердчан, стоило сделать мраморными», — отмечают новосибирские коллеги.

Тем не менее, полиция уже начала уголовно-процессуальную проверку по статье «Вандализм», а прокурор Бердска уверен, что варваров нужно найти и наказать.

В городском управлении жилищно-коммунального хозяйства заверили, что таблички обязательно заменят на новые.

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