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Полковник Росгвардии пресек массовую драку на МКАД

Происшествия

Мужчины пустили в ход битые бутылки и железные прутья

Москва, 21 ноября 2018, 07:49 — REGNUM  Массовая драка на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) завершилась после вмешательства полковника Росгвардии Евгения Макрушина, которых ехал мимо на служебном автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 20 ноября в районе Кунцево. Возникший на дороге конфликт перерос в драку с участием пяти человек. Потасовка мешала движению, мужчины пустили в ход битые бутылки и железные прутья. По меньшей мере один из дравшихся получил травмы.

Заместитель командира ОМОН Главного управления Росгвардии по Москве полковник полиции Евгений Макрушин отреагиовал на происходящее. Он, проявив решительность, вмешался в конфликт и пресек его, пояснили в Росгвардии.

Причины произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября массовая драка произошла возле одного из торговых центров на западе Москвы. Конфликт между посетителями комплекса и охранниками возник из-за платы за парковку.

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Массовые драки
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