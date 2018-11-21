СКР опубликовал видео с места ЧП в «Шереметьево»

Москва, , 07:12 — REGNUM Следователи опубликовали видео с места происшествия в московском аэропорту «Шереметьево», где молодой мужчина, по предварительным данным, погиб от удара одной из стоек шасси взлетающего пассажирского авиалайнера «Боинг 737». Видеоролик размещен на официальном Twitter-канале СКР.

На кадрах записи, сделанной в темное время суток, различимы лежащие на бетоне взлетно-посадочной полосы обрывки одежды 25-летнего мужчины, а также пух из разорванной куртки.

https://twitter.com/sledcom_rf/status/1064981711543574528

Напомним, ранее интернет-СМИ сообщили, что человек, труп которого был обнаружен в аэропорту «Шереметьево», оказался на взлетной полосе, после того как сбежал с рейса в Ереван.

Как сообщало ИА REGNUM, труп был обнаружен на взлетной полосе после взлета самолета рейса Москва — Афины. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Читайте также: В «Шереметьево» человек погиб на взлетной полосе. Видео