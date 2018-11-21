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В Москве загорелся многоэтажный жилой дом

Происшествия

Пострадал один человек

Москва, 21 ноября 2018, 05:37 — REGNUM  В жилом доме, а улице Рязанский проспект в Москве произошел пожар, в результате которого пострадал один человек, сообщает РЕН-ТВ.

Сообщается, что пожар вспыхнул в квартире многоэтажного жилого дома на шестом этаже. В связи с возгоранием из подъезда были эвакуированы десять жителей дома. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. На настоящий момент возгорание полностью ликвидировано.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября в городе Чусовой Пермского края произошел пожар в частном доме на улице Новостроящейся. В результате пожара погибли шесть человек.

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Пожары в жилых домах
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