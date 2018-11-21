Врачи «Спартака» спасли жизнь пассажиру самолета, летевшего в Петербург

Санкт-Петербург, , 05:12 — REGNUM Врачи из медицинской бригады баскетбольного клуба «Спартак» спасли жизнь пассажиру самолета, летевшему рейсом из Владивостока в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба клуба.

Сообщается, что у одного из пассажиров самолета резко ухудшилось самочувствие. Во время полета медики оказывали пассажиру неотложную помощь, а затем, после экстренной посадки самолета в Екатеринбурге, помогли госпитализировать пострадавшего. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября самолет рейса Санкт-Петербург — Красноярск совершил экстренную посадку в Сыктывкаре. Причиной посадки стало ухудшение самочувствия одной из пассажирок. После экстренной посадки пассажирка была госпитализирована.