Среда, 21 Ноября 2018 года
05:48:16 МСК

Украинский солдат получил ранение при взрыве на полигоне

Происшествия

Пострадавший был госпитализирован

Украинский солдат получил ранение при взрыве на полигоне
Взрыв

Ровно, Украина, 21 ноября 2018, 05:01 — REGNUM  В Ровенской области Украины произошел взрыв неизвестного боеприпаса на военном полигоне, сообщает пресс-служба нацполиции региона.

Сообщается, что взрыв произошел во время смотра колонны военной техники. В результате взрыва 19-летний военнослужащий получил осколочные ранения. Пострадавший был госпитализирован. На месте происшествия работают следователи, которые устанавливают причины произошедшего.

Согласно данным УНН, взрыв произошел во время учебной стрельбы: артиллерийский снаряд упал и разорвался недалеко от другого подразделения.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Случайные или хулиганские взрывы боеприпасов и пиротехники
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить