Украинский солдат получил ранение при взрыве на полигоне

Ровно, Украина, , 05:01 — REGNUM В Ровенской области Украины произошел взрыв неизвестного боеприпаса на военном полигоне, сообщает пресс-служба нацполиции региона.

Сообщается, что взрыв произошел во время смотра колонны военной техники. В результате взрыва 19-летний военнослужащий получил осколочные ранения. Пострадавший был госпитализирован. На месте происшествия работают следователи, которые устанавливают причины произошедшего.

Согласно данным УНН, взрыв произошел во время учебной стрельбы: артиллерийский снаряд упал и разорвался недалеко от другого подразделения.