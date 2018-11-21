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Неизвестные в Одессе обстреляли автомобиль депутата «Батькивщины»

Происшествия

Никто не пострадал

Неизвестные в Одессе обстреляли автомобиль депутата «Батькивщины»
Стрельба

Одесса, Украина, 21 ноября 2018, 04:45 — REGNUM  Неизвестные лица открыли огонь по автомобилю депутата местного областного совета от партии «Батькивщина» Сергея Петровского, сообщает официальный сайт партии.

Сообщается, что стрельба произошла на улице Кузнечной в центре Одессы. Выстрелы были произведены в окно со стороны водителя. В результате перестрелки никто не пострадал. Сам депутат считает, что стрельба могла быть связана с его политической деятельностью.

Ранее, 6 ноября, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвинила украинские власти в терроре против ее однопартийцев. По ее словам, Порошенко организовал «криминальный террор» при помощи украинских силовиков против членов ее партии.

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Политическая жизнь Украины
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