Норвежского футбольного судью обвинили в домогательствах 300 мальчиков

Осло, , 03:56 — REGNUM Власти Норвегии предъявили обвинения футбольному судье в совершении преступлений сексуального характера в отношении 300 подростков, сообщает AFP.

Как утверждает агентство, арбитр начал растлевать подростков в 2011 году, его жертвами становились мальчики возрастом от 13 до 16 лет. Среди них были как жители Норвегии, так и других стран.

Подчеркивается, что своих жертв мужчина искал на форумах в интернете. Как заявил агентству прокурор, это уголовное дело является одним из крупнейших преступлений Норвегии на сексуальной почве. По словам адвоката, обвиняемый признает факты преступлений.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября екатеринбургский суд признал виновным тренера фитнес-центра, обвиняемого в педофилии. Ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы.