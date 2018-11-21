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Полиция задержала подозреваемых в стрельбе в Денвере

Происшествия

Мотивы арестованных неизвестны

Денвер, США, 21 ноября 2018, 03:47 — REGNUM  Двое подозреваемых в стрельбе в американском Денвере (штат Колорадо) были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, сообщает пресс-служба полиции города.

Сообщается, что оба арестованных — мужчины. Полиция утверждает, что мотивы подозреваемых в стрельбе пока не установлены. В настоящее время ведется расследование инцидента.

Ранее в центре Денвера произошла стрельба, в результате которой погиб один человек, еще четверо получили ранения. Подозреваемые в стрельбе пытались скрыться с места происшествия.

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Происшествия в США
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