Полиция задержала подозреваемых в стрельбе в Денвере

Денвер, США, , 03:47 — REGNUM Двое подозреваемых в стрельбе в американском Денвере (штат Колорадо) были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, сообщает пресс-служба полиции города.

Сообщается, что оба арестованных — мужчины. Полиция утверждает, что мотивы подозреваемых в стрельбе пока не установлены. В настоящее время ведется расследование инцидента.

Ранее в центре Денвера произошла стрельба, в результате которой погиб один человек, еще четверо получили ранения. Подозреваемые в стрельбе пытались скрыться с места происшествия.