ЧП в «Шереметьево». Задержаны восемь рейсов

Москва, , 03:34 — REGNUM Восемь рейсов из международного московского аэропорта «Шереметьево» задержаны из-за закрытия взлетно-посадочной полосы после обнаружения на ней тела, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Уточняется, что задержаны рейсы до Минска, Воронежа, Челябинска, Ставрополя и Сыктывкара, а также до Риги и Таллина.

Напомним, Следственный комитет России расследует дело о гибели человека на взлетной полосе в «Шереметьево». Инцидент произошел вечером 20 ноября после вылета лайнера в Афины. Личность погибшего установлена.

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