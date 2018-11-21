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ЧП в «Шереметьево». Задержаны восемь рейсов

Происшествия

Задержано три международных рейса

Москва, 21 ноября 2018, 03:34 — REGNUM  Восемь рейсов из международного московского аэропорта «Шереметьево» задержаны из-за закрытия взлетно-посадочной полосы после обнаружения на ней тела, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Уточняется, что задержаны рейсы до Минска, Воронежа, Челябинска, Ставрополя и Сыктывкара, а также до Риги и Таллина.

Напомним, Следственный комитет России расследует дело о гибели человека на взлетной полосе в «Шереметьево». Инцидент произошел вечером 20 ноября после вылета лайнера в Афины. Личность погибшего установлена.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ сообщили, как погибший в «Шереметьево» попал на взлетную полосу

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Происшествия в аэропортах
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