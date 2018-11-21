СМИ сообщили, как погибший в «Шереметьево» попал на взлетную полосу

Москва, , 02:43 — REGNUM Человек, труп которого был обнаружен в аэропорту «Шереметьево» после взлета самолета, оказался на взлетной полосе, потому что сбежал с рейса в Ереван, сообщает Mash.

По данным телеграмм-канала, этот человек — уроженец Армении, которого депортировали из Испании. Он прилетел в «Шереметьево» из Мадрида в 18:00 мск, в Москве была пересадка: он должен был лететь в Ереван, но сбежал с рейса и оказался на взлетной полосе.

Ранее погибший, как отмечается, устроил на борту дебош: буянил в самолете и ударил борт-проводника.

Напомним, труп был обнаружен на взлетной полосе после взлета самолета рейса Москва — Афины. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

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