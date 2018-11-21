Британец умер во время празднования излечения от рака

Лондон, , 01:30 — REGNUM Житель Великобритании Джон Пол Маккалистер скончался во время празднования своего излечения от четвертой стадии рака кишечника, сообщает газета The Daily Mail.

Сообщается, что Маккалистер для празднования своего выздоровления поехал на Мадагаскар с компаньоном, однако во время прибытия на остров его самочувствие ухудшилось. Согласно анализам у него случился рецидив заболевания. Несмотря на попытки врачей спасти его жизнь не удалось.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным британского журнала British Medical Journal, в США пациенты чаще всего умирают от заболеваний сердечно-сосудистой системы и от онкологиии.

Читайте ранее в этом сюжете: В США врачебные ошибки названы одним из основных факторов смертности