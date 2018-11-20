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В «Шереметьево» после взлета авиалайнера на полосе найден труп мужчины

Происшествия

На теле погибшего имеются механические повреждения

В «Шереметьево» после взлета авиалайнера на полосе найден труп мужчины
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Аэропорт Шереметьево

Красногорск, 20 ноября 2018, 22:24 — REGNUM  В аэропорту «Шереметьево» на взлетно-посадочной полосе обнаружен труп неизвестного мужчины, сообщает 20 ноября РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По предварительным данным, тело погибшего было обнаружено сразу после взлета авиалайнера Boeing 737, выполняющего рейс Москва — Афины.

Тело мужчины имеет ярко выраженные механические повреждения. Личность погибшего пока не установлена.

Причины и подробности происшествия выясняются.

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Авиапроисшествия
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