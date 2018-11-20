В Саранске расследуют дело о махинациях при реконструкции аэропорта

Саранск, , 20:34 — REGNUM В Саранске возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения») в отношении помощника руководителя проекта ОАО «Ирмаст Холдинг». Об этом ИА REGNUM сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СКР.

По версии следствия, в августе 2016 года ФГУП «Администрация гражданских аэропортов» и ОАО «Ирмаст Холдинг» заключили государственный контракт по реконструкции аэропорта Саранска, также предполагалось строительство административных зданий на территории аэропорта.

Подозреваемый ввел в заблуждение руководство компании, выполнявшей работы, что для получения контракта на 600 тыс. рублей нужно непосредственно ему заплатить 145 тыс. рублей.

«Субподрядчик договор заключил и выполнил свои обязательства по строительству, однако требуемую сумму перечислять отказался», — подчеркнули в управлении.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. Подозреваемый находится под домашним арестом.

Следователи устанавливают другие возможные эпизоды преступной деятельности подозреваемого.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в рамках реконструкции аэропорта Саранска построен новый, отвечающий всем мировым требованиям пассажирский терминал с оригинальной архитектурой, использованием современных и актуальных технологий обслуживания пассажиров и грузов, обеспечения авиационной безопасности, удобной логистикой передвижения. Пропускная способность нового терминала составляет 300 пассажиров в час с возможностью увеличения до 600 пассажиров на время проведения чемпионата. Работы на объекте осуществлялись в рамках Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России», с финансированием за счет средств федерального бюджета по двум этапам в объеме около 2,8 млрд рублей. Общая сумма средств, вложенных только в инфраструктуру аэропортового комплекса, составила около 4,5 млрд рублей.