Чувашские спасатели предупреждают об ухудшении погоды

Чебоксары, , 18:50 — REGNUM В Чувашии ожидается ухудшение погоды. В предстоящие сутки прогнозируются снег, гололедица и усиление ветра, спасатели предупреждают о возможном росте ДТП, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Спасатели распространили предупреждение о неблагоприятных метеоявлениях со ссылкой на данные гидрометцентра Чувашии. 21 ноября на территории прогнозируется усиление ветра до 18 м/с, возможна слабая метель, на дорогах высока вероятность гололедицы.

«Непогода может привести к увеличению числа аварий на автомобильных трассах», — предупреждают спасатели, обращаясь к водителям с просьбой «строго соблюдать правила дорожного движения и не нарушать установленный скоростной режим».

По прогнозам автора проекта «Погода в Чувашии» Владимира Михайлова, 21 ноября ожидаются осадки и усиление северо-западного ветра. Наиболее интенсивный снегопад ожидается 22 ноября под влиянием холодного фронта ныряющего циклона. Местами по республике высота снежного покрова может достигнуть 5 сантиметров.

23 ноября Чувашия окажется на восточной окраине антициклона, поэтому выглянет солнце и подморозит. В ночь с 23 на 24 ноября похолодает до — 11 градусов мороза. 24−25 ноября прогнозируется небольшой снег, температура воздуха составит 0…-5 градусов мороза.