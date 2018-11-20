В аэропорту Краснодара экстренно сел четырехместный самолет

Краснодар, , 18:39 — REGNUM Четырехместный самолет Diamond совершил вынужденную посадку в аэропорту Краснодара днем 20 ноября.

«20 ноября в 11:48 в аэропорту Краснодара вынужденную посадку совершил четырехместный двухдвигательный самолет Diamond. Посадка произведена благополучно. На борту воздушного судна находились два члена экипажа», — цитируют «Кубанские новости» пресс-службу аэропорта.

Сначала СМИ сообщили о том, что самолет якобы принадлежит Минобороны. Позже военное ведомство эту информацию опровергло. По другим данным, борт принадлежит одной из силовых структур и следовал он в Симферополь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 ноября в Иркутске из-за задымления экстренно сел пассажирский Boeing 777 авиакомпании Air France. Также обошлось без пострадавших.