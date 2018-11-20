Вторник, 20 Ноября 2018 года
20:27:11 МСК

В аэропорту Краснодара экстренно сел четырехместный самолет

Происшествия

Обошлось без пострадавших

Краснодар, 20 ноября 2018, 18:39 — REGNUM  Четырехместный самолет Diamond совершил вынужденную посадку в аэропорту Краснодара днем 20 ноября.

«20 ноября в 11:48 в аэропорту Краснодара вынужденную посадку совершил четырехместный двухдвигательный самолет Diamond. Посадка произведена благополучно. На борту воздушного судна находились два члена экипажа», — цитируют «Кубанские новости» пресс-службу аэропорта.

Сначала СМИ сообщили о том, что самолет якобы принадлежит Минобороны. Позже военное ведомство эту информацию опровергло. По другим данным, борт принадлежит одной из силовых структур и следовал он в Симферополь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 ноября в Иркутске из-за задымления экстренно сел пассажирский Boeing 777 авиакомпании Air France. Также обошлось без пострадавших.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить