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Вышедший на свободу пожизненно осужденный в Уфе вновь стал фигурантом дела

Происшествия

Он подозревается в нападении на знакомого

Вышедший на свободу пожизненно осужденный в Уфе вновь стал фигурантом дела
Иван Шилов © ИА REGNUM
Задержание

Уфа, 20 ноября 2018, 18:36 — REGNUM  Полиция в Уфе задержала ранее пожизненно осужденного гражданина по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений знакомому. Пострадавший госпитализирован с ножевыми ранениями, сообщили ИА REGNUM в управлении МВД по Башкирии.

По предварительной версии, потерпевший со своей женой выпивали спиртные напитки в обществе их знакомого — 63-летнего гражданина, который и был задержан. В какой-то момент между мужчинами произошел конфликт, и подозреваемый нанес колото-резаные ранения потерпевшему в живот.

Возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Задержанный находится под стражей.

В МВД отметили, что ранее подозреваемый был осужден и отбывал пожизненное наказание, но был освобожден условно-досрочно.

Ранее мужчина отбывал наказание в колонии «Полярная сова» за убийство, уточняет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики. Подозреваемый является первым в России освобожденным пожизненно заключенным.

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