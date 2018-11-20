В Ингушетии нашли «минера», сообщившего о бомбе в салоне сотовой связи

Магас, , 18:03 — REGNUM В Ингушетии найден виновный в «минировании» офиса компании сотовой связи. Сообщение об этом поступило в МВД 19 ноября. Были обследованы все салоны, расположенные на территории республики, однако опасного предмета так и не нашли, сообщили ИА REGNUM 20 ноября в пресс-службе МВД по региону.

Позже было установлено, что сообщил о готовящемся преступлении школьник — житель села Нестеровское Сунженского района. Малолетнему нарушителю всего 11 лет. В силу этого, как сообщили в правоохранительном ведомстве, уголовное дело в отношении него не возбуждено, однако на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних его поставили.

А родителям пришлось отвечать за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию своего сына. Их привлекли к административной ответственности.

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Напомним, в сентябре 2017 года по регионам России прокатилась волна телефонного терроризма. В МВД поступали звонки о минировании аэропортов, вокзалов, гостиниц, школ, торговых центров, административных учреждений. Было установлено, что звонки поступают через международный виртуальный оператор связи. По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статье УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

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