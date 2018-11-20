Дагестан: Объявлен в розыск подозреваемый в убийстве сотрудника Росгвардии

Махачкала, , 17:45 — REGNUM В федеральный розыск объявлен подозреваемый в убийстве 26-летнего лейтенанта Росгвардии Мурада Р. Им числится Хаскил Я. — 29-летний житель села Балахани Унцукульского района Дагестан, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета республики.

Напомним, в ночь с 17 на 18 ноября в городе Махачкале, возле клуба-ресторана «Бест», между молодыми людьми случилась потасовка. В ходе конфликта сотрудник Росгвардии получил множественные огнестрельные ранения, в том числе в голову, от которых скончался на месте инцидента.

Позже следствием была установлена личность подозреваемого, который в ходе конфликта выхватил у потерпевшего табельное оружие и выстрелил из него, после чего скрылся.

В пресс-службе управления Росгвардии по республике ранее сообщали, что убитый пытался пресечь групповой конфликт. В ходе разрешения ситуации один из участников потасовки открыл стрельбу.

Читайте также: В Махачкале застрелили сотрудника Росгвардии

Ранее в СМИ распространялась информация о том, что основным подозреваемым в убийстве сотрудника Росгвардии является чемпион мира по рукопашному бою Шахбан Мочиев. Он в настоящее время находится в Республиканском ортопедо-травматологическом центре в Махачкале, так как также был ранен в ходе потасовки.

Высказывалось мнение, что ранил его именно убитый сотрудник Росгвардии, успевший перед смертью выстрелить в него в ответ. Причастность Мочиева к преступлению также проверяется.

Читайте также: СКР возбудил дело после убийства сотрудника Росгвардии в Махачкале