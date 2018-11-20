В Калужской области за пострадавшего на площадке ребенка выплатят 100 тыс

Калуга, , 17:34 — REGNUM В Калужской области прокуратура Бабынинского района проверила безопасность одной из детских площадок посёлка Воротынск, где произошел несчастный случай с 7-летним ребёнком. Как сообщил 20 ноября корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Бабынинского района Дмитрий Кириленко, пострадавшей семье выплатят компенсацию.

Поверкой установлено, что детская площадка, которая принаджлежит администрации городского поселения, находилась в неудовлетворительном состоянии, из-за чего ребенком была получена травма. На данный момент выявленные нарушения устранены, два должностных лица администрации посёлка привлечены к дисциплинарной ответственности.

«Прокуратура также поддержала исковое заявление матери пострадавшего ребёнка к администрации посёлка. Суд обязал местную администрацию выплатить потерпевшим 100 тысяч рублей», — сказал Дмитрий Кириленко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, при проверке детских площадок в муниципалитетах Калужской области было выявлено более 1 тыс. нарушений. В Калуге, Дзержинском, Малоярославецком, Юхновском, Куйбышевском, Козельском, Перемышльском, Жиздринском, Козельском районах прокурорами было выявлено более 500 бесхозных площадок, которые не были включены в реестры и, соответственно, за их эксплуатацией и использованием не осуществлялся должный контроль.

Также обнаружены площадки, состояние которых не соответствует требованиям безопасности: игровые элементы часто сломаны или ненадежно закреплены, повсюду трещины, острые выступающие элементы и другие дефекты, угрожающие здоровью и жизни детей.

Например, прокуратурой Сухиничского района установлено, что в детском саду «Солнышко» и детском саду «Родничок» металлические части качелей и каруселей оторваны в местах крепления, ряд сооружений имеют выступающие гвозди, саморезы, острые металлические края. Прокурором Жуковского района в муниципальных детских садах «Колосок», «Елочка», «Красная Шапочка», «Малыш», «Мурзилка», «Сказка» на игровом оборудовании были обнаружены выступающие элементы с острыми концами, изношенные деревянные конструкции.

Читайте также: Более 1 тыс. нарушений на детских площадках обнаружили калужские прокуроры