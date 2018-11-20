В Петербурге возбудили дело о гибели двух мужчин, выпавших из ресторана

Санкт-Петербург, , 17:30 — REGNUM Следственные органы СК по Санкт-Петербургу спустя ровно месяц после начала проверки возбудили уголовное дело по факту гибели двоих мужчин в одном из ресторанов в центре Петербурга.

Как сообщали СМИ, по рассказам очевидцев, 20 октября в ходе празднования свадьбы двое мужчин — друг и родственник жениха — вступили в конфликт между собой. Они вышли поговорить на веранду на верхнем этаже, после чего их мертвые тела были обнаружены на асфальте у ресторана. Возможно, произошла драка либо это несчастный случай, связанный с ненадежными ограждениями веранды.

Как именно произошла трагедия, предстоит установить следствию. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц»). Виновным грозит до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, «в ходе проведения массового мероприятия произошло разрушение конструкции ограждения крыши ресторана, расположенного в одной из гостиниц, повлекшее падение двух мужчин, в результате чего наступила их смерть на месте происшествия».

Проходят мероприятия по установлению всех обстоятельств происшедшего.