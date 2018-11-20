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В Прикамье назвали причину пожара, на котором погибли 6 человек

Происшествия

В качестве основной версии рассматривается нарушение правил эксплуатации электрооборудования

В Прикамье назвали причину пожара, на котором погибли 6 человек
Бабайсан
Проводка

Чусовой, Пермский край, 20 ноября 2018, 17:23 — REGNUM  В Чусовом Пермского края предварительной причиной пожара со смертельным исходом шести человек, в том числе одного ребёнка, рассматривают неисправность электропроводки. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону, основная версия возгорания в частном доме — нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Отрабатываются также другие причины.

Напомним, в ночь на 20 ноября в частном доме по ул. Новостроящаяся жертвами пожара стали пятеро взрослых и один полуторагодовалый мальчик. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.

Сегодня, 20 ноября, на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Чусовского района принято решение об установлении особого противопожарного режима и проведении комплекса дополнительных профилактических мероприятий.

Информресурсы сообщают, что очевидцы пожара пытались помочь людям, которые находились в горящем доме. Когда пожарные сбили пламя, двое молодых людей проникли внутрь, но спасать уже было некого.

Читайте ранее в этом сюжете: В Прикамье по факту смертельного пожара возбуждено уголовное дело

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Пожары в жилых домах
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